«Черноморнефтегаз» увеличил платежи в бюджеты на 80%

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АРК) в январе-марте т.г. перечислило в Государственный и местные бюджеты 128,328 млн. грн. налоговых платежей и сборов, что на 80,4% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Рост налоговых и других обязательных выплат связан в основном с увеличением ставок рентных платежей и введением системы их авансовой оплаты», – отметил заместитель председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» Александр КАЦУБА.

При этом он уточнил, что «в Государственный бюджет перечислено около 120 млн. грн., более 8 млн. грн. – в местные».

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Черноморнефтегаз» перечислил в Государственный и местные бюджеты 338,2 млн. грн. налоговых платежей и сборов, что на 34,7% больше, чем за 2009 год (251 млн. грн.).

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».