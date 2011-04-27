На луганских шахтах добыча угля выросла на 817 тыс. тонн

На луганских шахтах за январь-март 2011 года добыто 6627,3 тыс. тонн угля - на 816,8 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в І квартале текущего года добыча угля увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на ГП «Ровенькиантрацит» (+609,3 тыс. тонн), ГП «Свердловантрацит» (+103,2 тыс. тонн), ГП «Донбассантрацит» (81,4 тыс. тонн), ГП «Антрацит» (+45,6 тыс.тнн), ОАО «Краснодонуголь» (+86,4 тыс.тонн). Уменьшили добычу ГП «Луганскуголь» (-204,6 тыс. тонн), «Первомайскуголь» (-37,6 тыс. тонн), ОАО «Лисичанскуголь» (-34,3 тыс. тонн).

План по добыче угля на 2011 год составляет 25210 тыс. тонн (+ 687,1 тыс. тонн к плану 2010 года).

Также в сообщении отмечено, что за январь-март 2011 года предприятия угольной отрасли области получили из государственного бюджета 515,2 млн. грн. (+204,2 млн. грн. к соответствующему периоду 2010 года), в том числе: господдержка на частичное покрытие расходов по себестоимости - 440,3 млн. грн. (+151,8 млн. грн. к соответствующему периоду 2010 года); реструктуризация - 49,4 млн. грн. (+41,8 млн. грн.); ВГСЧ – 25,5 млн. грн.. (+10,6 млн. грн.).