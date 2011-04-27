Средний уровень расчетов потребителей за газ составляет 76% - Азаров

Средний уровень расчетов потребителей по областям Украины за природный газ с начала года составляет 76%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время заседания Кабинета министров.

В частности, он сообщил, что с начала года НАК «Нафтогаз Украины» реализовал приблизительно 20 млрд. куб. м природного газа на сумму 31 млрд. грн. «А в оплату поступило только 24 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что наихудший уровень оплаты в Ривненской (27%) и Донецкой (43%) областях. Наибольшую задолженность за потребленный газ имеют «Киевэнерго» - приблизительно 1,5 млрд. грн., теплопоставляющие предприятия Харьковской области - 842 млн. грн., Днепропетровская область - 853 млн. грн.

«Руководителей этих регионов мы сегодня послушаем и предложим организационные выводы… Разговор с руководителями регионов, где эти предприятия (с наибольшей задолженностью за потребленный газ – УНИАН) якобы работают, сегодня будет такой же. Обещаю, что с собственниками частных компаний, которые до сих пор считают, что у нас экономика не рыночная, мы также разберемся. Хочу сегодня услышать от вас, уважаемые коллеги, что делается для исправления ситуации и решения проблемных вопросов в вашей сфере управления с учетом итогов прохождения прошлого отопительного сезона и обеспечения надлежащей подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов», - подчеркнул премьер-министр.