«Укртрансгаз» увеличит инвестиции в капремонты на 49%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» намерена в текущем году увеличить инвестиции в капитальные ремонты на 48,6%, по сравнению с 2010 годом, до 2,6 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что инвестиции в реконструкцию компрессорных станций в 2011 году достигнут 1,5 млрд. грн., газопроводов и газораспределительных станций – 1,22 млрд. грн., а в оборудование подземных хранилищ газа – более 200 млн. грн.

Также компания отмечает, что в рамках выноса магистрального газопровода (МГ) «Союз» с оползнеопасного участка Первомайского ЛПУМГ УМГ «Черкассытрансгаз» на 1532-1535 км начата укладка трубы. За период с 15 по 22 апреля уложено почти 40% трубы - 1450 м. п.

ДК «Укртрансгаз» выполняет реконструкцию собственными мощностями, уже сварено в нитку 84% трубопровода - 3243 м. п. и проведен рентгеноконтроль 90% стыков - 295.

По словам главного инженера ДК «Укртрансгаз» Игоря ЛОХМАНА, компания активными темпами реализует программу капитальных ремонтов на текущий год, все работы по «Союзу» идут согласно графику и уже в начале июля будут окончательно завершены.

Подключение новопостроенного участка планируется выполнить 5-7 июля этого года, и уже согласовано с российскими и европейскими партнерами.

На объекте работают 6 трубоукладчиков Komatsu и 2 - ТГ-502, 1 бульдозер САТ D & R, 2 - Komatsu и 3 - Б-170, а также по экскаватору ТК-1023 и САТ 220.

Напомним, в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, инвестиции в капремонты выросли на 95,3% (на 854 млн. грн.) – до 1,75 млрд. грн.

Справка УНИАН. МГ «Союз» (Оренбург-Госграница) построен СССР в 1975-79 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Его начало - Оренбургское газоконденсатное месторождение. Имеет проектную производительность 26 млрд. куб. м в год, проектное давление 7,5 МПа и длину 1568,5 км. Общая длина трубы выноса МГ с оползнеопасного участка - 3847 м. п. со 330-ю стыками.

ДК «Укртрансгаз» является оператором газотранспортной системы Украины.

По состоянию на 1 января 2011 года, газотранспортная система ДК «Укртрансгаз» состоит из 72 компрессорных станций, 110 цехов и 1451 газораспределительных станций (ГРС). Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 38,6 тыс. км, МГ – 22,2 тыс. км, и 16,4 тыс. км газоотводов. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288 млрд. куб. м, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.