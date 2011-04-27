Украина может свести к минимуму импорт российского газа – эксперт

Украина через 5-7 лет может свести к минимуму импорт российского газа и избежать повторения «Харьковских соглашений».

Такое мнение высказал глава Украинской ассоциации производителей альтернативного твердого топлива Иван НАДЕИН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации.

Если этого не сделать, нужно быть готовым платить 500 долларов и больше за 1 тыс. куб. м. Или идти на значительные политические уступки России, как в случае «Харьковских соглашений». Варианты могут быть разные – от вступления в Таможенный союз до передачи газотранспортной системы, считает И.НАДЕИН.

По его словам, снизить цену на российский газ при такой ситуации на рынке, как сейчас, будет невероятно сложно. Тем более что РФ является монопольным поставщиком «голубого топлива», а это еще более усложняет переговоры. «Поэтому, если думать о будущем, у нас нет другого выхода, кроме как диверсифицировать поставки энергоресурсов и свести импорт российского газа к минимуму», - подчеркивает эксперт.

По мнению И.НАДЕИНА, добиться указанной цели можно в течение 5-7 лет. Для этого нужно реализовать Государственную программу энергоэффективности, увеличить собственную добычу газа и начать осуществлять поставки сжиженного газа. «В 2010 году потребление газа в Украине составило около 55 млрд. куб. м. Из них – 20 млрд. куб. м. составляет собственная газодобыча, остальное – российский импорт. До 2015 года правительство взяло на себя обязательство снизить потребление газа на 20% за счет энергосберегающих программ и до 10% увеличить долю возобновляемой энергетики в энергобалансе страны. Если в дополнение к этому у нас появится собственный LNG-терминал и увеличится добыча украинского газа, к 2016-2018 году мы сможем импортировать не более 10 млрд. куб. м. «голубого топлива» из России. Это сравнимо с показателями Польши, которая в прошлом году купила около 9 млрд. куб. м. российского газа», - полагает эксперт.

И.НАДЕИН отмечает, что в Украине по-прежнему нерационально используются энергетические ресурсы. КПД котельных зачастую не превышает 50-60%. Например, в одном из районов Одесской области, где недавно были наши эксперты, КПД старых котлов составляет 35%, они работают по 40-50 лет. И так по всей стране. «Я уже не говорю о потерях в теплосетях и крайне высоком показателе энергоемкости украинского ВВП в размере 0,63 кг условного топлива на одну гривну ВВП, что почти в два раза больше, чем в США, Франции, Германии. Другими словами, у нас есть за счет чего сокращать импорт дорогого российского газа. Простой пример – в Украине ежегодно на полях сжигается около 10 млн. тонн соломы. Если ее использовать в качестве сырья для производства твердого биотоплива, это позволит сэкономить около 4 млрд. куб. м. газа», - добавил эксперт.