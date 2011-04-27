Азаров: нужно провести мероприятия по повышению энергоэффективности предприятий ТКЭ

До следующего отопительного сезона необходимо ликвидировать аварийное состояние на объектах теплоснабжения и провести запланированные меры по повышению энергоэффективности предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров.

«Работа по подготовке к следующему отопительному сезону, в первую очередь, должна быть сосредоточена на ликвидации аварийного состояния на объектах теплоснабжения и на создании ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в системах тепло-, водо-, электро- и газоснабжения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, параллельно должны проводиться все запланированные меры по повышению энергоэффективности предприятий коммунальной теплоэнергетики.

«Есть время и ресурсы, по крайней мере, элементарно утеплить жилые дома и объекты социальной сферы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также, по его словам, необходимо к новому отопительному сезону покончить с долгами. Премьер отметил, что средний уровень расчетов за природный газ в отопительном сезоне 2010-2011 г. составил 54%. А с начала этого года задолженность за потребленный газ увеличилась на 7,6 млрд. грн., в частности задолженность населения – 1,37 млрд. грн., бюджетных учреждений – 152 млн. грн., предприятий коммунальной теплоэнергетики – на 4,63 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ выразил недоумение, почему может расти задолженность населения в условиях практически тотальной системы жилищных субсидий для малообеспеченных слоев населения. Он отметил, что если задолженность растет у тех, кто прибывает на границе малообеспеченности, то необходимо наработать механизмы помощи этой категории граждан.

Премьер поручил Минэнерго, Минсоцполитики и Минстрою немедленно проанализировать ситуацию и внести соответствующие предложения правительству.