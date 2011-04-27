В Тернопольской области продажи бензина уменьшились на 13,2%, дизтоплива – на 1,7%

В Тернопольской области в марте 2011 года объемы продажи бензина по сравнению с мартом 2010 года уменьшились на 13,2%, дизельного топлива – на 1,7%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, в целом в марте было реализовано 4,321 тыс. т бензина и 3,619 тыс. т дизтоплива.

Всего светлых нефтепродуктов и газа сжатого и сжиженного для автомобилей было продано на 98,9 млн. грн., из них на 52,8 млн. грн. (53,4%) – бензина, на 38,3 млн. грн. (38,8%) – дизельного горючего, на 3,8 млн. грн. (3,8%) – газа сжатого и на 4 млн. грн. (4%) – газа сжиженного.

Бензина марки А–94-98 было продано 1,697 тыс. т (на 25,3% меньше, чем в марте 2010 года) на 21,317 млн. грн., марки А–90-93 – 2,295 тыс. т (на уровне марта прошлого года) на 27,558 млн. грн., марки А–72-80 – 328,4 т (-20,2%) на 3,874 млн. грн.

Газа сжатого для автомобилей было продано 593,7 т на 3,796 млн. грн., сжиженного газа для автомобилей – 409,9 т на 3,974 млн. грн.

В целом в марте 2011 года, по данным областного управления статистики, в области работало 182 АЗС.