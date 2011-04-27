«Рокитнянский сахарный завод» построит биогазовую станцию

ОАО «Рокитнянский сахарный завод» и Zorg Biogas AG (Швейцария) подписали контракт на проектирование биогазовой станции.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании Zorg Biogas AG.

Согласно сообщению, станция будет утилизировать отходы производства сахара в биогаз и электроэнергию. Электрическая мощность комплекса составит 20 МВт.

В пресс-службе отмечают, что биогазовый завод станет крупнейшим не только в СНГ, но и во всей восточной Европе. Кроме того, он станет крупнейшим производством биогаза на отходах сахарной промышленности в мире.

«Сырьем для станции станут до 800 тон прессованного сахарного жома и 800 тон кукурузно-травяного силоса в сутки в сезон. В маркетинговый год станция будет работать на 1200 тоннах кукурузного силоса в сутки. 20 МВт электрической мощности будут сдаваться в сеть по повышенному «зеленому тарифу», - сказано в сообщении.

Кроме электроэнергии биогазовый завод позволит значительно сэкономить на минеральных удобрениях. В идее строительства заложены инновационные решения в области производства энергии из возобновляемых видов сырья, а именно использование суперурожайных многолетних трав.

Сообщают, что проект нашел поддержку у губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Отмечают также, что финансирование в объеме 80 млн. евро планируется за счет собственных средств и кредита ЕБРР. По планам в 2011 году разработать проектную документацию, пройти согласования и разрешения. Строительство и пуск намечены на 2012 год.

Справка УНИАН. ОАО «Рокитнянский сахарный завод» входит в группу компаний «Сельхозпродукт». Объем переработки сахарной свеклы составляет 3000 тонн в сутки.

Zorg Biogas AG выполняет полный комплекс работ по проектированию, строительству, наладке и эксплуатации биогазовых станций в 12 странах мира. Численность персонала «Зорг Биогаз Украина» составляет 40 человек, работает с 2007 года.