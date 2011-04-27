В Житомирской области продажа бензина упала на 1,2%, дизтоплива - выросла на 27%

В Житомирской области в марте продажа бензина сократилась к марту 2010 года на 1,2%, дизтоплива - выросла на 27,1% .

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Житомирской области.

"В натуральном измерении моторного бензина в марте т.г. реализовано 5,5 тыс. т, что на 1,2% меньше, чем в марте 2010 года, дизтоплива - 4,2 тыс. т (на 27,1% больше)", - сказано в пресс-релизе управления.

Отмечается, что в Житомирской области в марте 2011 года субъектами хозяйствования (юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями через сеть автозаправочных и автомобильных газонаполнительных компрессорных станций продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа для автомобилей на общую сумму 123,7 млн. грн.

Из них 67,1 млн. грн. (54,3%) составлял розничный товарооборот от продажи моторного бензина, 43,8 млн. грн. (35,4%) - дизельного топлива, 5,0 млн. грн. (4,0%) - газа сжатого для автомобилей и 7,8 млн. грн. (6,3%) - газа сжиженного для автомобилей.

Газа сжатого для автомобилей в марте 2011 г. было реализовано 0,7 тыс. т, сжиженного газа для автомобилей - 0,9 тыс. т. В объеме реализованного бензина 37,2% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 53,1% - А-90-93 и 9,7% - А-72-80.