НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию на май

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на май 2011 года на 0,7-3,9% по сравнению с установленными для апреля т.г.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №694 от 22 апреля т.г.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 мая возрастут на 0,7% – до 62,71 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса – на 3,9%, до 82,37 коп. за кВт/ч (без НДС).

Таким образом, за 5 месяцев т.г. розничный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций, вырос на 9,1% на первом классе и на 14,3% – на втором классе.