Госрегулирование может привести к российскому сценарию топливного кризиса – эксперты

16:53, 27 апреля 2011
Энергетика
0

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» считают, что продолжающееся давление Министерства энергетики и угольной промышленности на участников рынка нефтепродуктов с целью ограничения цен может привести к остановке заправочных станций и возникновению дефицита.

Об этом сказано в сообщении «Консалтинговой группы А-95», переданном УНИАН.

«Сегодня у нас перед глазами разворачивается топливный кризис, нарастает дефицит бензина в крупнейшей нефтедобывающей стране планеты – России, причиной которого стало административное регулирование цен на АЗС. Какие еще нужны примеры, чтобы понять недопустимость прессинга в этой отрасли?» – сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

Что касается прогнозов на май, то сегодня закупочная стоимость бензина А-95 украинского производства составляет 9,7 грн./л, импортного – 9,90 грн./л. С учетом 5-процентной наценки, которая покрывает эксплуатационные и логистические расходы станций, стоимость на колонке без прибыли оператора будет составлять от 10,20 до 10,40 грн/л.

«Мы прогнозируем, что в мае цена будет на 10-20 коп./л выше, так как запас прочности даже крупных сетей за четыре месяца госрегулирования исчерпан и бизнес нуждается хотя бы в минимальной прибыли в размере 1-2%», – прогнозируют эксперты «А-95».

По их расчетам, аналогичный подход к прогнозированию цен на дизтопливо говорит о вероятности того, что по этой позиции цена может остаться в пределах 10 грн./л.

«В условиях сохраняющейся напряженности на мировых рынках энергоресурсов преодоление отметки в 10 грн./л, даже с учетом снижения акцизов, было абсолютно очевидным для всех, включая чиновников профильного министерства», – уверен С.КУЮН.

Необходимо отметить, что на текущий момент крупнейшие украинские НПЗ «Укртатнафта» и «ЛИНИК» бензин А-95 оптом не предлагают. Кроме того, низкие объемы переработки на Лисичанском НПЗ в апреле говорят о срыве анонсированной программы поставок нефти «Нафтогазом Украины» для дальнейшей реализации потребителю «дешевых» нефтепродуктов отечественного производства.

«События на рынке Украины четко напоминают российский сценарий, когда на фоне госрегулирования в рознице нефтеперерабатывающие компании ограничили оптовые поставки топлива независимым операторам либо завышали цены для них. В Украине реализовать такой сценарий сложнее, так как рынок имеет альтернативу в виде импорта нефтепродуктов. Однако усиливающееся госрегулирование способно разрушить эту диверсифицированную систему снабжения Украины нефтепродуктами и создать почву для возникновения ситуаций, наблюдаемых сегодня в России», – добавил С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что правительство будет привлекать к ответственности нефтетрейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор при продаже бензина. «Есть несколько трейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор, рекомендованный экспертно-аналитической группой. Я считаю, что это уже дело правоохранительных органов – пресечь эти спекулятивные вещи», – сказал Ю.БОЙКО.

14 апреля т.г. экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельное топливо – до 9,45 грн./л.

Напомним, в некоторых регионах России сложилась неблагоприятная ситуация на розничном рынке ГСМ. Дефицит бензина, начавшийся в Алтайском крае и быстро распространившийся по сибирским, дальневосточным и центральным регионам России, уже вплотную подбирается к Москве и Санкт-Петербургу, хотя местные власти пока этого не признают.

На Алтае и в Кемеровской области выстраиваются очереди на заправках, а часть АЗС ввели ограничения на отпуск бензина в одни руки. В Томске из-за нехватки топлива в среду на линию не вышли часть автобусов. В этих и других сибирских регионах фиксируется рост цен на бензин.

Продажа бензина в Алтайском крае ограничена с субботы. Автозаправочные станции двух крупнейших региональных операторов рынка – компаний "Газпром нефть" и "Роснефть" – отпускают только по 20 литров бензина на машину для владельцев дисконтных карт. Ряд других АЗС края вообще приостановили продажу топлива.

Эксперты видят причину проблем в том, что экспортировать топливо нефтяникам выгоднее, чем продавать его внутри страны по более низким ценам. Антимонопольное ведомство по поручению премьера Владимира ПУТИНА начало очередную масштабную проверку нефтяных компаний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter