Госрегулирование может привести к российскому сценарию топливного кризиса – эксперты

Эксперты «Консалтинговой группы А-95» считают, что продолжающееся давление Министерства энергетики и угольной промышленности на участников рынка нефтепродуктов с целью ограничения цен может привести к остановке заправочных станций и возникновению дефицита.

Об этом сказано в сообщении «Консалтинговой группы А-95», переданном УНИАН.

«Сегодня у нас перед глазами разворачивается топливный кризис, нарастает дефицит бензина в крупнейшей нефтедобывающей стране планеты – России, причиной которого стало административное регулирование цен на АЗС. Какие еще нужны примеры, чтобы понять недопустимость прессинга в этой отрасли?» – сказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей КУЮН.

Что касается прогнозов на май, то сегодня закупочная стоимость бензина А-95 украинского производства составляет 9,7 грн./л, импортного – 9,90 грн./л. С учетом 5-процентной наценки, которая покрывает эксплуатационные и логистические расходы станций, стоимость на колонке без прибыли оператора будет составлять от 10,20 до 10,40 грн/л.

«Мы прогнозируем, что в мае цена будет на 10-20 коп./л выше, так как запас прочности даже крупных сетей за четыре месяца госрегулирования исчерпан и бизнес нуждается хотя бы в минимальной прибыли в размере 1-2%», – прогнозируют эксперты «А-95».

По их расчетам, аналогичный подход к прогнозированию цен на дизтопливо говорит о вероятности того, что по этой позиции цена может остаться в пределах 10 грн./л.

«В условиях сохраняющейся напряженности на мировых рынках энергоресурсов преодоление отметки в 10 грн./л, даже с учетом снижения акцизов, было абсолютно очевидным для всех, включая чиновников профильного министерства», – уверен С.КУЮН.

Необходимо отметить, что на текущий момент крупнейшие украинские НПЗ «Укртатнафта» и «ЛИНИК» бензин А-95 оптом не предлагают. Кроме того, низкие объемы переработки на Лисичанском НПЗ в апреле говорят о срыве анонсированной программы поставок нефти «Нафтогазом Украины» для дальнейшей реализации потребителю «дешевых» нефтепродуктов отечественного производства.

«События на рынке Украины четко напоминают российский сценарий, когда на фоне госрегулирования в рознице нефтеперерабатывающие компании ограничили оптовые поставки топлива независимым операторам либо завышали цены для них. В Украине реализовать такой сценарий сложнее, так как рынок имеет альтернативу в виде импорта нефтепродуктов. Однако усиливающееся госрегулирование способно разрушить эту диверсифицированную систему снабжения Украины нефтепродуктами и создать почву для возникновения ситуаций, наблюдаемых сегодня в России», – добавил С.КУЮН.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что правительство будет привлекать к ответственности нефтетрейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор при продаже бензина. «Есть несколько трейдеров, которые не выдерживают ценовой коридор, рекомендованный экспертно-аналитической группой. Я считаю, что это уже дело правоохранительных органов – пресечь эти спекулятивные вещи», – сказал Ю.БОЙКО.

14 апреля т.г. экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельное топливо – до 9,45 грн./л.

Напомним, в некоторых регионах России сложилась неблагоприятная ситуация на розничном рынке ГСМ. Дефицит бензина, начавшийся в Алтайском крае и быстро распространившийся по сибирским, дальневосточным и центральным регионам России, уже вплотную подбирается к Москве и Санкт-Петербургу, хотя местные власти пока этого не признают.

На Алтае и в Кемеровской области выстраиваются очереди на заправках, а часть АЗС ввели ограничения на отпуск бензина в одни руки. В Томске из-за нехватки топлива в среду на линию не вышли часть автобусов. В этих и других сибирских регионах фиксируется рост цен на бензин.

Продажа бензина в Алтайском крае ограничена с субботы. Автозаправочные станции двух крупнейших региональных операторов рынка – компаний "Газпром нефть" и "Роснефть" – отпускают только по 20 литров бензина на машину для владельцев дисконтных карт. Ряд других АЗС края вообще приостановили продажу топлива.

Эксперты видят причину проблем в том, что экспортировать топливо нефтяникам выгоднее, чем продавать его внутри страны по более низким ценам. Антимонопольное ведомство по поручению премьера Владимира ПУТИНА начало очередную масштабную проверку нефтяных компаний.