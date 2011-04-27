Государство намерено сохранить контроль над тепловой генерацией после ее приватизации - замминистра энергетики

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей ЧЕХ считает необходимым закрепить в собственности государства блокирующие пакеты акций в размере 25% в тепловых генерациях. Об этом он заявил в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

«Блокирующий пакет позволит сохранить контроль на этапе проведения реформ и выполнения инвестиционных обязательств», - уточнил С.ЧЕХ. Кроме того, по его словам, наличие 25% позволит не допустить внесения изменений в уставы энергокомпаний с целью, например, увеличения уставных капиталов для размывания государственной доли либо вывода имущества компании на другое юридическое лицо.

Помимо этого, отметил С.ЧЕХ, уже через 3-5 лет после продажи 25% акций энергогенерирующих компаний и проведения реформирования отрасли, государство сможет получить значительную дополнительную прибыль. «Так как за счет частного капитала будет проведена модернизация существующих мощностей и, соответственно, повышена капитализация компаний», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в апреле Кабинет министров утвердил список из двух тепловых генераций и девяти энергоснабжающих компаний, государственные пакеты акций которых будут приватизированы в этом году. Правительство планирует продать 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», 45,1% акций «Западэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго», 25% акций «Днепрэнерго и «Киевэнерго». После продажи пакетов государство сохранит 25%+1 акцию в приватизируемых генерациях.