«Уголь Украины» определился с поставщиками угольной продукции

Государственное предприятие "Уголь Украины" (г. Киев) 19 апреля подписало контракты с 21 угольным предприятием на поставку угля на протяжении апреля 2011 - апреля 2012 годов.

Об этом сказано в сообщении госпредприятия об итогах соответствующих торгов.

Согласно сообщению, «Уголь Украины» всего закупит 18,761 млн. тонн угля за 18,029 млрд. грн.

По итогам тендера, в частности, "Уголь Украины" заключил договор с ГП "Луганскуголь" (Луганск) о поставке угля на 1,877 млрд. грн., с ГП "Селидовуголь" на 1,23 млрд. грн., с ГП "Красноармейскуголь" на 1,312 млрд. грн. (оба - Донецкая область), с ГП "Антрацит" (Луганская область) - на 1,838 млрд грн, с ГП «Львовуголь» - 986,6 млн грн, с ГП «Волыньуголь» - на 602,1 млн грн, с ГП «Донецкая угольная энергокомпания» - на 540,9 млн. грн., с ГП «Ш/у Южнодонбасское №1» - на 520,7 млн. грн., с ГП «Первомайскуголь» - на 871,7 млн. грн., с ГП «Макеевуголь» - на 462,8 млн. грн., с ГП «Лисичанскуголь» - на 525,8 млн. грн., с ГП «Донбассантрацит» - на 624,5 млн. грн. и рядом других государственных предприятий.

Кроме того, госпредприятие заключило договора с частными компаниями, в частности, с Ассоциацией «Донбасский расчетно-финансовый центр» на поставку угля на 949,3 млн. грн. и на аналогичную сумму с ПАО «Луганская угольная компания»

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности.