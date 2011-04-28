Присяжнюк: картофель нужно включить в перечень продуктов для биотоплива

Министр аграрной промышленности и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что картофель может быть включен в перечень продуктов, из которых изготавливается биотопливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам 27 апреля во время рабочей поездки с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Киевскую область.

«Сегодня мы с институтом (картофелеводства – УНИАН) разговаривали, чтобы рассмотреть вопрос в связи со стремительным ростом цен на нефть, и мы, возможно, также присоединим картофель к биотопливу, как и сахарную свеклу», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что очень много выращиваемого картофеля идет на корм скоту, тогда как этот ресурс можно было бы направить на изготовление биотоплива из картофеля. Министр отметил, что для проведения этих мероприятий нужны расчеты ученых, и в ближайшее время они будут сделаны.