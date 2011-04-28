Греческая Eneco вложит в строительство ветроэлектростанции в Крыму 71 млн. евро

Греческая компания Eneco SP Ltd намерена построить в Ленинском районе Крыма ветроэлектростанцию мощностью 50 МВт, общий объем инвестиций по проекту составляет около 71 млн. евро.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, в ходе встречи главы крымского правительства Василия ДЖАРТЫ с председателем правления и президентом компании Eneco SP Ltd Феодорисом СИЕТИСОМ стороны обсудили вопрос реализации пилотного проекта по строительству ветроэлектростанции.

В ходе встречи В.ДЖАРТЫ выразил готовность к инвестиционному сотрудничеству в части реализации проектов возобновляемых источников энергии, сообщив, что уже создано Агентство регионального развития, основными задачами которого является непосредственное привлечение инверторов и сопровождение инвестиционных проектов. «Власть – агентство – инвестор должны быть едины. Ведь, с одной стороны, власть отвечает за стабильность инвестора в регионе, а с другой – агентство выступает инструментом сопровождения инвестора на рынок Крыма», – подчеркнул он.

В свою очередь, Ф.СИЕТИС отметил, что для греческой стороны Крым представляет большой интерес в вопросе развития альтернативных источников энергии. «Совершенствование энергетической системы и энергетическая независимость очень важны для Крыма. Мы хотим, чтобы большая часть наших инвестиций была расположена именно у вас. Мы готовы поделиться своим десятилетним опытом в части реализации проектов возобновляемых источников энергии. Мы можем обучить ваших специалистов строительству ветропарков, а также передать наши знания, технологии и опыт, чтобы адаптировать их на территории автономии», – сказал он, отметив при этом, что помимо строительства ветропарков компания готова внести вклад в развитие Крымского региона.