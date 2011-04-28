Клюев: самая сложная задача власти в этом году - обеспечение расчетов за потребленный газ

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил ответственным лицам центральных и местных органов власти взять под контроль состояние подготовки жилого фонда, предприятий теплокоммунэнерго, водопроводно-канализационного хозяйства и социально значимых объектов к будущей зиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.КЛЮЕВА.

Одной из наиболее сложных задач власти на текущий год первый вице-премьер назвал обеспечение полных расчетов за потребленные энергоносители, в первую очередь, за газ.

А.КЛЮЕВ сообщил, что из-за неудовлетворительных расчетов за энергоносители освобождены 8 руководителей теплоснабжающих предприятий в Днепропетровской, Закарпатской, Кировоградской и Харьковской областях. После таких мер, по словам первого вице-премьера, показатели по расчетам в некоторых регионах стали улучшаться.

Вместе с этим, он отметил удовлетворительный уровень подготовки предприятий и объектов энергетики, коммунального хозяйства к прошедшему отопительному сезону

По словам А.КЛЮЕВА, в некоторых населенных пунктах в прошлом году из-за ухудшения погодных условий отопительный сезон был начат до 6 октября, а на 15 октября 2010 г. было запущено в работу 99,5% котельных. В то же время, отметил он, на 15 октября 2009 г. работало 32% котельных в стране.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что улучшить ситуацию позволил постоянный контроль со стороны межведомственной рабочей группы, которая ежедневно информировала правительство о подготовке и прохождении отопительного сезона.

В то же время, по его словам, с начала отопительного сезона с мест поступило 3 804 жалобы по поводу неудовлетворительного централизованного отопления. Больше всего - из г. Киева (2 518) и Донецкой области (845). Совсем не поступало жалоб из Винницкой, Волынской, Тернопольской, Черниговской и Черновицкой областей.

Временные отключения потребителей от теплоснабжения происходили в основном из-за аварий на объектах ЖКХ, заявил А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что из-за неудовлетворительного состояния коммунальной инфраструктуры именно региональным программам модернизации централизованных систем тепло- и водоснабжения уделяется сегодня значительное внимание.

А.КЛЮЕВ также отметил, что надежность работы энергетической отрасли была обеспечена благодаря своевременному проведению плановых ремонтов энергоблоков тепловых, атомных и гидроэлектростанций, линий электропередачи; созданию к началу отопительного периода резерва мазута для теплоэлектроцентралей; своевременной закачке природного газа в подземные хранилища и его накоплению в необходимых объемах; загрузке АЭС ядерным топливом.

Вместе с тем, по его словам, не был выполнен в прошлом году план добычи и поставок угля на тепловые электростанции, что привело к значительному росту на складах запасов угля «антрацитовой» группы и дефицита угля «газовой» группы, в частности, на электростанциях ОАО «Захидэнерго».

А.КЛЮЕВ обратил внимание Министерства энергетики и угольной промышленности на необходимость составить планы-графики поставки энергетического угля в соответствии с утвержденным прогнозным балансом электроэнергии, топлива и расходов генерирующих компаний ТЭС на 2011 год.