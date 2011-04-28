Ядуха: Хмельницкая атомная станция - лучшая среди АЭС Европы

Глава Хмельницкой областной госадминистрации Василий ЯДУХА убежден, что Хмельницкая атомная станция - лучшая среди АЭС Европы. Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

“Скептики считают, что в Украине может повториться японский сценарий. Я разговаривал с гендиректором ХАЭС Николаем ПАНАЩЕНКОМ, который заверил, что при любой аварийной ситуации на атомных станциях срабатывает автоматическое отключение реакторов. В Японии же надо было вручную остановить систему. Скажу больше: Хмельницкая атомная станция, - лучшая среди АЭС не только Украины, но и Европы в параметрах защиты и надежности”, - сказал губернатор.

Он отметил, что Хмельницкая облгосадминистрация давно высказала свою позицию по достройке третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС.

“Она остается неизменной - достройка блоков состоится. Потому что альтернативы атомной энергетике в Украине нет”, - сказал чиновник.

В.ЯДУХА отметил, украинские АЭС производят около половины энергии, потребляемой народнохозяйственным комплексом, а ее себестоимость почти в 2-3 раза ниже энергии, выработанной гидроэлектростанциями.

Губернатор также сообщил, что во время достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС в 30-км зоне будет возведено почти 100 объектов социальной сферы.

“В частности, 18 школ, 10 детских садов, 14 учреждений культуры, 11 - здравоохранения. Отрадно, что дополнительно будет создано 2 тыс. новых рабочих мест. В общем, на зону наблюдения ХАЭС ожидается выделение 500 млн. грн. при условии достройки энергоблоков”, - отметил он.

В.ЯДУХА сообщил, что в этом году в областном бюджете предусмотрено почти 5 млн. грн. на решение социальных вопросов 30-км зоны.

Он также отметил, что в случае достройки 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС община 30-км зоны получит до 10% средств от общей стоимости проекта".

Как сообщал УНИАН, российские предприятия начали подготовительные работы по изготовлению корпусов реакторов для достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в рамках контракта НАЭК «Энергоатом» и ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия).

Напомним, НАЭК «Энергоатом" планирует до июня согласовать с генеральным подрядчиком достройки 3-го и 4-го энергоблока Хмельницкой АЭС - компанией «Атомстройэкспорт» (АТЭ) стоимость работ и оборудования в рамках коммерческого контракта.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.