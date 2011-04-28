Нефть дорожает на фоне данных по запасам и заявления ФРС

Фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись с повышением на фоне резкого сокращения запасов бензина в США и ожиданий того, что политика Федеральной резервной системы (ФРС) оставит доллар слабым, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки июньских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 55 центов - до 112,76 доллара за баррель. Это всего на 3 цента ниже достигнутого 8 апреля максимума 112,79 доллара – самого высокого уровня с 22 сентября 2008 года.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли на 99 центов - до 125,13 доллара за баррель.

Комитет ФРС по операциям на открытом рынке заявил, что оставит процентные ставки на сверхнизком уровне и завершит свою программу покупки облигаций объемом 600 млрд. долларов в июне, как и ожидалось. Мягкая денежно-кредитная политика удерживала доллар США под давлением против высокодоходных валют, таких как австралийский доллар.

Более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов бензина в США стало основной движущей силой на рынке, затмив неприятный сюрприз со стороны роста запасов сырой нефти.

Министерство энергетики США сообщило, что на неделе 16-22 апреля запасы бензина сократились на 2,5 млн. баррелей. Уровень запасов по отношению к спросу оказался самым низким с сентября 2009 года. Аналитики ожидали сокращения на 1,1 млн. баррелей.

Трейдеры сфокусировались на данных по запасам, а не на данных, показавших падение спроса на бензин за последние четыре недели на 1,6% по сравнением с тем же периодом предыдущего года. Розничные цены на бензин выросли на 36% по сравнению с годом ранее.

Данные по бензину подтолкнули вверх цены на нефть, которые сначала снизились, так как стало известно, что запасы нефти выросли на 6,2 млн. баррелей, выше, чем ожидалось.

Майские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 6,22 цента - до 3,4194 доллара за галлон, самого высокого уровня с 14 июля 2008 года. Майские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,23 цента - до 3,2334 доллара за галлон, самого высокого уровня с 14 июля 2008 года.