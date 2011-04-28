Европа может по-новому рассматривать проект ЕАНТК в условиях роста цен на нефть - Янукович

Европа по-новому может рассматривать проект по строительству Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) в условиях, когда мировые цены на нефть неуклонно повышаются.

Такое мнение высказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью азербайджанскому агентству Trend накануне своего официального визита в Азербайджан.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, стремительный рост добычи углеводородов в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также необходимость диверсификации маршрутов доставки нефти конечному потребителю, обуславливают общность интересов всех участников цепочки экспортер-транзитер-потребитель, которые предусмотрены в проекте ЕАНТК.

Таким образом, возможность интеграции через проект ЕАНТК в европейское энергетическое пространство и получение доступа к энергетическим активам в Европе являются безусловным плюсом для Азербайджана, считает он.

"Украина также заинтересована в активном участии в этом проекте, в частности путем предоставления транзитных услуг. Что касается европейских потребителей, то они получат кратчайший, а потому и экономически выгодный путь доставки каспийской нефти для загрузки своих нефтеперерабатывающих мощностей", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, за последний год в этом направлении сделан ряд конкретных шагов. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе в январе текущего года были подписаны двусторонние соглашения в сфере транспортировки нефти и поставок сжиженного природного газа, которые создают необходимую основу для дальнейшего развития сотрудничества, сказал Президент.

Он напомнил, что уже полтора года Азербайджан осуществляет поставки нефти для переработки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, планируется увеличение этих поставок. По словам В.ЯНУКОВИЧА, Украина начала транзит азербайджанской нефти по трубопроводу Одесса-Броды для белорусских потребителей.

"При этом отмечу, что регулярные поставки каспийской нефти нефтепроводом Одесса-Броды в аверсном режиме не только повышают уровень загруженности нефтетранспортной системы, но и укрепляют энергетическую безопасность региона и Европы в целом, подтверждая роль Украины как надежной страны-транзитера", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, начало работы нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме послужило достаточно серьезным сигналом, что Украина от деклараций относительно поиска альтернативных источников поставок энергоносителей и выгодного географического расположения страны для транзита углеводородов перешла к конкретным действиям.

Таким образом, в условиях, когда мировые цены на нефть неуклонно повышаются, Европа по-новому может рассматривать проект ЕАНТК, сказал Президент Украины. По его словам, уже в этом году к действующим контрактам на транзит 4 миллионов тонн азербайджанской нефти в Беларусь Украина может добавить транзит как минимум 3 миллионов тонн на европейские нефтеперерабатывающие заводы.

"В частности, мы планируем предметно обсудить с Польшей вопрос транспортировки каспийской нефти в направлении Словакии, Чехии, Венгрии и других потребителей Центральной и Восточной Европы в рамках первого этапа реализации проекта ЕАНТК", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы к польскому Гданьску.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.