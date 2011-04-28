«Укргазвыдобування» инвестирует в компрессорные станции 2 млрд. грн.

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», намерена инвестировать до 2015 года в строительство новых и реконструкцию действующих дожимных компрессорных станций (ДКС) около 2 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что «Укргазвыдобування» продолжает реализовывать программу по наращиванию добычи газа. Прогнозируется, что до 2015 года компания увеличит добычу природного газа на 8% - до 16 млрд. куб. м в год.

«Наращивание добычи будет осуществлено, в первую очередь, за счет строительства 19-ти новых и реконструкции 6-ти действующих дожимных компрессорных станций. Общий объем инвестиций на реализацию этих мероприятий будет составлять около 2 млрд. грн.», – сказано в сообщении.

Также компания напоминает, что дожимные компрессорные станции обеспечивают повышение давления добытого газа с целью подачи его в магистральные газопроводы для транспортировки. Таким образом, от работы ДКС зависит постоянная добыча газа на истощенных месторождениях. На сегодня 65% добычи природного газа компании осуществляется с помощью ДКС.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины.