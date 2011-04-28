«Нефтехимик Прикарпатья» завершил первый квартал с прибылью 27 млн. грн.

ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) завершило январь-март с чистой прибылью 26,969 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составлял 21,611 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Нефтехимик Прикарпатья» сократил чистый доход на 41,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 579,801 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 42,1% – до 695,925 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) – одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с ежегодной мощностью 2,6 млн. тонн.

26% акций ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» принадлежат Фонду госимущества Украины, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе «Приват».