Звезды шоу-бизнеса советуют украинцам, как сэкономить энергию в квартирах

Певица Alyosha и репер Мацу поделились советами, как можно сэкономить энергию и сохранить тепло в квартирах к следующему отопительному сезону.

Как отметила сегодня на пресс-конференции Alyosha, среди затратных методов – утепление всего дома (стоимость которого составляет около 250 грн./кв.м), что позволит сэкономить энергию на 40%. Она также рекомендует заменить окна на аналог с энергоэффективными стеклопакетами, что даст экономию энергии в 50%.

В то же время, существуют и не затратные методы, которые может себе позволить каждый украинец. В частности, певица советует не закрывать мебелью, шторами или элементами декора батареи, наклеить под батареи отражатель или фольгу (сэкономит 5% энергии), а также выкрасить батареи в коричневый цвет.

Alyosha также рекомендует не забывать продувать батареи перед началом отопительного сезона.

Как отметил репер Мацу, экономию энергии может дать и застекление окон в подъездах.

В свою очередь заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольга РОМАНЮК советует установить на батареи регуляторы, с помощью которых можно снижать температуру в ночное время, а также во время отсутствия жителей квартиры. По ее словам, уменьшение температуры на один градус даст экономию энергии в квартире на 5%.

Замминистра также рекомендует уменьшить потребление горячей воды, на нагрев которой также уходит тепловая энергия. Она добавила, что в Украине неоправданно высокая норма потребления воды, которая составляет 120 литров в день.