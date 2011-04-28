Бойко и Миллер в Москве обсудили вопрос газовых отношений

12:35, 28 апреля 2011
Энергетика
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Министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко и глава Газпрома Алексей МиллерСегодня в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили вопрос стратегического партнерства и взаимовыгодных двусторонних отношений в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что переговоры были проведены во исполнение поручений президентов Украины и Российской Федерации

Стороны договорились о следующем раунде переговоров, который пройдет в середине мая 2011 года после проведения дополнительных консультаций на уровне рабочих групп.

Напомним, договоренности о создании группы, призванной ликвидировать несправедливые в отношении Украины условия ценообразования на газ, заложенные в соглашение между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в 2009 году, были достигнуты во время переговоров Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Киеве 26 апреля.

Как сообщалось, украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. «Газпром» отвечал на это, что не видит оснований для пересмотра формулы ценообразования.

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