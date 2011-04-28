Минрегионстрой разрабатывает механизм удешевления кредитов населению для утепления домов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает механизм удешевления кредитов населению для реализации энергоэффективных мероприятий в жилом фонде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра Ольга РОМАНЮК.

«Мы призываем к полномасштабному утеплению домов», - сказала она.

Замминистра уточнила, что когда квартиры в доме утепляются локально, возникает конденсат, который может навредить соседям, поэтому следует утеплять дом в целом – от первого до последнего этажа.

В то же время она отметила, что в связи с падением платежеспособности населения, министерство ищет механизмы финансирования термомодернизации домов и других энергосберегающих мер.

«Идет работа с финансовыми структурами, с банковскими структурами относительно упрощения получения кредитов, уменьшения процентных ставок, идет работа над разработкой механизма предоставления социальной помощи малообеспеченным слоям населения, возможно с возмещением процентных ставок. О первых результатах мы сможем сообщить в сентябре этого года», - сказала она.

Замминистра уточнила, что в сентябре планируется представить результаты переговоров с банками относительно финансовых инструментов для реализации энергоэффективных мер в жилом фонде.

В частности, переговоры министерство совместно с Международной финансовой корпорацией ведут с Национальным банком, Укрэксимбанком и другими банками относительно того, как можно удешевить кредиты населению для бытовых нужд, в том числе на термомодернизацию жилых домов.

О.РОМАНЮК отметила, что министерство поддерживает идею о Государственном фонде содействия реализации энергоэффективных мер, создание которого предусмотрено законопроектом об энергетической эффективности жилых и общественных зданий, находящемся на рассмотрении Кабинета министров.

Замминистра уточнила, что против создания фонда выступают Минфин и Минэкономразвития, поскольку он нуждается в государственном финансировании.

Однако в Минрегионстрое считают, что нет необходимости в ежегодном государственном финансировании фонда, достаточно предусмотреть госсредства единоразово для того, чтобы иметь возможность привлечь частные инвестиции, средства международных финансовых организаций.

«Государство не должно брать полностью на себя ответственность на содержание жилого фонда», - считает О.РОМАНЮК.