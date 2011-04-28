В Крыму цены на бензин и дизтопливо выросли на 5-30 коп.

В Автономной Республике Крым за период с 21 по 28 апреля 2011 г. розничные цены на бензин и дизельное топливо повысились на 0,05-0,30 грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, за прошлую неделю на крымских АЗС цена бензина марки А-95 повысилась с 9,95-10,40 грн. до 10,05-10,70 грн. за 1 литр, А-95 (premium) – с 10,30-10,90 грн. до 10,50-10,90 грн. за 1 литр.

Розничная цена 1 литра бензина марки А-92 повысилась с 9,70-9,85 грн. до 9,75-9,90 грн., марки А-80 – с 9,40-9,50 грн. до 9,50-9,60 грн.

Кроме того, розничная цена 1 литра дизельного топлива в указанный период повысилась с 9,70-9,90 грн. до 9,75-9,90 грн.