КГГА подготовила программу по восстановлению постоянной циркуляции горячей воды в домах

Киевская городская государственная администрация подготовила Программу мероприятий по восстановлению постоянной циркуляции горячей воды в домовых сетях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Владимир МАЗУРЧАК во время ответов на вопросы депутатов Киевсовета после отчета, посвященному вопросам жилищно-коммунальной сферы столицы.

По словам депутатов от БЮТ, многие киевляне жалуются на то, что им приходится по 10 минут ждать, пока пройдет холодная вода из крана, которым подается горячая. Такая ситуация продолжается и после повышения тарифов на воду.

В ответ В.МАЗУРЧАК сообщил, что КГГА уже давно работает над решением этой проблемы. Согласно данным администрации, в городе 2200 жилых домов, в которых нарушена система циркуляции воды, а именно от нее зависит непрерывное поступление в квартиры горячей воды.

Как отметил В.МАЗУРЧАК, есть два варианта решения проблемы – это ремонт систем циркуляции и установление индивидуальных тепловых пунктов в домах. По словам первого заместителя председателя КГГА, администрация уже разработала соответствующую программу, направленную на решение данной проблемы, и ожидается, что она будет рассмотрена на ближайшем заседании сессии Киевсовета. Депутаты имеют утвержденное финансирование данного программы, от чего будет зависеть ход ее выполнения.

«Мы будем работать и по одному, и по другому варианту. Там, где мы предусмотрели на модернизацию 45 ЦТП (центральных тепловых пунктов), там уже вопрос просчитан как раз с возобновлением систем циркуляции. У нас есть полная инвентаризация. Единственное – ваша поддержка по финансированию данной программы», - подчеркнул В.МАЗУРЧАК.

В то же время он отметил, что установление индивидуальных тепловых пунктов является лучшим вариантом решения проблемы горячего водоснабжения, поскольку вода будет нагреваться непосредственно уже в доме, то есть, не будет лишних потерь ни воды, ни тепловой энергии, и горячая вода необходимой температуры будет поступать в квартиры.