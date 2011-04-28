Кабмин создаст комиссию по проверке подготовки ЖКХ к отопительному сезону

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности подготовили проект распоряжения Кабинета министров по подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к стабильной работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, который был рассмотрен на расширенном заседании правительства 27 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя.

В частности, проектом предусматривается создать комиссию по проверке состояния подготовки предприятий данной сферы к стабильному прохождению следующего отопительного сезона 2011-2012 гг.

Подводя итоги отопительного сезона 2010-2011 гг., первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ отметил, что в целом отопительный сезон проходил стабильно.

По состоянию на 15 октября 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, работало: 99,5% котельных (в 2009 году – 31,75%); отапливалось 98,5% жилых домов (в 2009 году – 16,45% ); 99,8% дошкольных заведений (в 2009 году – 40,67%); 99,9% учебных заведений (в 2009 году – 35,13%); 100% больниц (в 2009 году – 41,36% ).

Одним из негативных факторов в минувшем отопительном сезоне Ю.ХИВРИЧ назвал неудовлетворительные платежи потребителей услуг, которые отражаются на расчетах за газ. При этом среди должников не только население, но и предприятия и учреждения, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, а также коммерческие потребители. Средний уровень расчетов за природный газ в отопительном сезоне 2010-2011 года составлял 54%.