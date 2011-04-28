Янукович выступает за продление нефтепровода "Одесса–Броды" до Балтийского моря

Баку. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что строительство нефтепровода "Одесса–Броды" следует продлить до Балтийского моря (до польского Гданьска – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что необходимо продолжить нефтепровод до Балтийского моря.

Он сообщил, что сегодня этот вопрос обсуждался в ходе его встречи с Президентом Азербайджана.

«Мы будем работать над реализацией этого проекта», – сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что пока не хотел бы говорить о деталях.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

Нефтепровод «Одесса–Броды» протяженностью 674 км и мощностью 9 млн. тонн в год, соединивший морской нефтяной терминал (МНТ) «Пивденный» (Одесская обл.) и систему магистральных нефтепроводов «Дружба» в районе Брод (Львовская обл.), был введен в эксплуатацию в 2001 году. Хотя изначально он строился для прокачки легкой каспийской нефти в Европу, однако до 2004 года простаивал, а затем использовался в реверсном режиме (в направлении терминала «Пивденный»).

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды – Плоцк, который позволил бы протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы к польскому Гданьску.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса–Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет от 2 до 8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.

13 апреля с.г. премьер-министр Польши Дональд ТУСК заявил, что Польша подтверждает заинтересованность в достройке нефтепровода "Одесса–Броды" до Гданьска.

ОАО "Укртранснафта" и ЗАО "Белорусская нефтяная компания" 17 января 2011 года подписали договор о транзите в 2011-2012 годах украинской стороной 4 млн. тонн нефти ежегодно по нефтепроводу "Одесса-Броды" до Мозырского НПЗ в Беларуси. Согласно документу, по "Одесса–Броды" прокачивается азербайджанская нефть в порядке замещения венесуэльской нефти.