«Черноморнефтегаз» приступил к закачке газа в Глебовское ПХГ

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АРК) приступило к закачке природного газа в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2011-2012 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что 27 апреля компания закачала в ПХГ 2 млн. 230 тыс. куб. м газа.

«Процесс идет хорошо, начали с перевыполнением плана. По мере необходимости будем запускать новые компрессоры, и объемы суточной закачки могут вырасти. К началу сезона планируем закачать в хранилище не менее 300 миллионов кубометров», - сообщил начальник Управления подземного хранения газа ГАО «Черноморнефтегаз» Александр ФРОЛОВ.

Также компания отмечает, что голубое топливо в Глебовское подземное хранилище газа поступает с месторождений, эксплуатируемых компанией в северо-западной части шельфа Черного моря, и материка.

Напомним, что во время предыдущего осенне-зимнего сезона 2010-2011 г.г. ГАО «Черноморнефтегаз» подало из хранилища в ГТС Крыма 346 млн. куб. м. Тем самым план был перевыполнен на 46 миллионов кубометров. «Ранние холода осенью и поздние весной увеличили сезон отбора газа на месяц», - пояснил Александр Фролов.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».