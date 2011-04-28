«Газпром» устраивает действующий газовый контракт с Украиной – Куприянов

Москва. ОАО «Газпром» устраивает действующий газовый контракт с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом официальный представитель «Газпрома» Алексей КУПРИЯНОВ сообщил журналистам в Москве.

«Нами создана эффективно работающая долгосрочная контрактная база при поставках газа на Украину. Контракт рыночный и отвечает всем современным международным требованиям ведения газового бизнеса», - заявил С.КУПРИЯНОВ.

По результатам сегодняшней встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО, управление информации «Газпрома» сообщило, что стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего партнерства в развитие недавних договоренностей Президентов России и Украины Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Принято решение рассмотреть конкретные шаги по расширению стратегического сотрудничества после изучения всех аспектов на рабочем уровне», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля текущего года во время встречи в Киеве Президенты Украины и России В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились создать рабочую группу по обсуждению условий поставок российского газа в Украину.