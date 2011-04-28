Азербайджан будет участвовать в проекте по строительству терминала приема сжиженного газа

Баку. Азербайджан будет активно участвовать в реализации украинского проекта по строительству терминала по приему сжиженного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

И.АЛИЕВ напомнил, что в начале этого года Украина и Азербайджан подписали Меморандум относительно организации поставок на территорию Украины сжиженного газа и нефти.

По его словам, сегодня ведутся активные консультации относительно практической реализации соответствующего проекта.

И.АЛИЕВ подчеркнул, что необходимо решить технические вопросы, а также вопросы финансирования этого проекта.

В то же время он отметил, что Азербайджан рассматривает этот проект как перспективный, и будет активно участвовать в его реализации.

Отвечая на вопрос, сможет ли Азербайджан гарантировать поставки сжиженного газа в необходимом объеме, И.АЛИЕВ ответил, что Азербайджан сегодня активно развивает свою газовую отрасль и планирует вложить в нее десятки миллионов инвестиций.

Также он подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в диверсификации поставок газа, соответственно страна заинтересована в выходах на новые рынки. «Тут интересы производителя и потребителя совпадают», - отметил И.АЛИЕВ.

Как сообщал УНИАН, в начале года в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности, относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину. Речь шла о транспортировке 4 млн. тонн. азербайджанской нефти в год. А относительно объемов поставок сжиженного природного газа вопрос должен был быть урегулирован в процессе реализации национального инвестиционного проекта по строительству в Украине первого завода по переработке такого газа.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приему природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

В настоящее время рассматриваются три возможные площадки для строительства терминала – Одесская область (порт «Южный»), Николаевская область (порт «Очаков») и Крым (порт «Феодосия»). Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет от 1,21 до 1,38 млрд. дол. Строительство первой очереди терминала на 5 млрд. куб. м сжиженного природного газа должно завершиться в 4-м квартале 2014 года, второй очереди – в 4-м квартале 2016 года.

Согласно плану работы, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку ТЭО проекта. Тендер по выбору компании-разработчика ТЭО должны были объявить 19 января 2011 года, но он был перенесен.