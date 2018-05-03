"Зеленая" энергетика: Украина может откусить хороший кусок мирового пирога

Данная статья управляющего директора компании Jaspen Capital Partners Джона Макки Квина, имеющего 15-летний опыт работы в финансовом секторе - взгляд на стремительно растущую сферу альтернативной энергетики с точки зрения успешного финансиста .

После трагических событий в Японии перспективы «зеленой» энергетики в Украине значительно усилились. Если в прошлые годы власть разрабатывала серьезные планы по атомной энергетике и гораздо меньше внимания уделяла альтернативным источникам, то сейчас Украина обращает свой взгляд в сторону «чистой» энергии. Тем более, что в стране, где произошла Чернобыльская авария, правительству политически сложно двигаться в другом направлении. Таким образом, это тоже открывает новые возможности для развития «зеленой» энергетики, особенно учитывая природные ресурсы, которыми располагает страна.

Украина имеет потенциал для развития 4-х основных направлений альтернативной энергетики. Если смотреть глобально, сейчас в мире больше всего средств инвесторов тратится на солнечную энергетику . В этой сфере уже работают ряд компаний. В частности "Activ Solar", построившая в Крыму солнечную станцию, и чешская «Кorowatt», установившая солнечные батареи в Чехии и которая намерена активно развивать проекты в Крыму. Эти компании устанавливают высокие стандарты для других проектов гелиоэнергетики в Украине.

Рынок возобновляемой энергетики будет каждый год увеличиваться, и если есть украинские компании, производящие или проектирующие оборудование, то страна может стать региональным лидером в этом направлении, а со временем - даже экспортером оборудования для возобновляемой энергетики. Однажды такая компания может стать в солнечной энергетике как «Мотор Сич» в производстве авиационных двигателей, которая является ключевым производителем и для СНГ, и для других регионов, таких как Индия или Пакистан.

Вторая по объемам вложенных средств - малая гидроэнергетика . Исторически, до бума атомной энергетики в 1970-80-х гг., в Украине было до 1800 малых гидроэлектростанций. Сейчас компании либо устанавливают новое оборудование на этих старых электростанциях, либо строят полностью новые объекты. Из 74 проектов, имеющих зеленый тариф на различных направлениях, 61 - проекты малой гидроэнергетики. Среди наиболее успешных украинских компаний в этой сфере - «Новосвит», имеющая около 14 гидроэлектростанций, «Акванова» и «Сибекс», которые также имеют по несколько электростанций. Эти компании довольно успешно используют «зеленый» тариф. Швейцарская компания «Alter Energy Group AG» (AEG) также заинтересована в развитии малой гидроэнергетики. Эти проекты поддерживают ЕБРР и Международная финансовая корпорация (подразделение Всемирного Банка). Также на рынок альтернативной энергетики Украины собирается выйти немецкая компания "RWE". Исторически она была заинтересована в развитии малой гидроэнергетики.

Украина имеет мощный сельскохозяйственный сектор, поэтому третье направление - биотопливо из отходов растительного происхождения или животноводства . В Украине в этой сфере, например, работает компания «Zorg Biogas AG», которая при переработке сырья в биогаз использует запатентованные немецкие технологии.

Четвертая категория, где Украина реально имеет потенциал, - это энергия биомассы . Под термином «биомасса» я имею в виду не древесину, а именно отходы растениеводства. Очень важно, что это восстановимый источник: каждый год в сельском хозяйстве Украины производится примерно одинаковое количество биомассы, и если она не используется, ее ждет помойка. Однако во время сбора урожая ее можно компрессировать в пеллеты, которые затем использовать круглый год. Например, есть много тепловых электростанций, использующих уголь, и их очень легко перевести на пеллеты из биомассы.

Эти четыре направления - главные, которые имеют реальные перспективы.

Стимулы для развития

Альтернативная энергетика в Украине привлекает инвесторов еще и из-за политики, которую правительство проводит для поддержки этого сектора. С одной стороны, это налоговые льготы для компаний, занимающихся проектами возобновляемой энергетики (в соответствии с новым Налоговым кодексом, до 2020 года включительно от налога на прибыль освобождаются доходы от продажи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников).

С другой стороны, есть еще один эффективный инструмент для поддержки развивающихся проектов, - «зеленый» тариф, установленный НКРЭ. Причем в свое время он разрабатывался не самим правительством, а и участниками рынка - как украинскими, так и международными специалистами, - которые внесли свой вклад в этот проект. Поэтому я бы сказал, что украинский «зеленый тариф» соответствует мировым стандартам. Он достаточно прозрачен, и его в равной степени могут получить как отечественные, так и иностранные компании, работающие на рынке альтернативной энергетики и которые уже собираются получить выгоды, вкладывая значительные ресурсы. За несколько лет они уже смогут получить значительные дивиденды.

Впрочем, есть некоторые проблемы, которые в действительности кроются не в получении "зеленого" тарифа, а, например, при заключении договора на продажу альтернативной электроэнергии, так как нужно заключать отдельные соглашения, что само по себе проблематично. Кроме того, украинская энергетическая система очень старая, и возникает вопрос, как много новой энергии она сможет потребить в условиях нестабильного тока, ведь, например, ветряки работают, когда есть ветер, иначе они приостановятся. Поэтому на определенном этапе потребуются вливания в модернизацию украинских сетей.

В Украине действует правило «местной составляющей». Согласно закону «Об электроэнергетике», удельный вес сырья, материалов, основных фондов, работ и услуг украинского происхождения в стоимости строительства электростанций на возобновляемым источниках должен с 1 января 2012 составлять 30%, а с 1 января 2014 - 50%. Насколько эта норма способствует развитию альтернативной энергетики - спорный вопрос. Все зависит от того, хотите ли вы развивать новый сектор в экономике и это для вас приоритет, или хотите получить в данный момент новое оборудование и быстро развить непосредственно сектор производства "зеленой" энергии. Если вы хотите привезти в Украину современные технологии, то цифры 30% и 50% мешают этому. Но если вы хотите через 5-10 лет иметь развитый этот сектор высоких технологий, стать региональным лидером в этом направлении, поддержать отечественную промышленность, то придется идти на такие защитные шаги. Давайте заглянем на 10 лет вперед. Если, например, страна не имеет защитных барьеров, то она, возможно, будет иметь значительную долю возобновляемой энергетики, но фактически, вся прибыль пойдет дилерам этого оборудования. Но, если принимать защитные меры, то можно получить группу сильных компаний, производящих новейшие технологии в Украине (скорее всего, за счет иностранных патентов и лицензий, но они будут производить их именно в Украине, удовлетворять внутренние потребности и даже смогут экспортировать). Согласно первому сценарию значительная часть денег идет международным компаниям или местным дистрибьюторам их продукции, и это действительно очень распространено в мировой практике, это не редкость. Конечно, в таком случае Украина получит лучшие технологии для развития "зеленой"" энергетики. Но, по второму сценарию страна получит развитие новой индустрии, налоги, экспортоориентированное производство, новую нишу экономики и будет наращивать ВВП.Эти 30-50% ограничения очень часто используются иностранными государствами в других отраслях. Например, США в 80-90-е годы прошлого века ввели аналогичные меры, чтобы защитить собственный автомобильный рынок от японских производителей. Это распространено и в других странах, это обычный правительственный инструмент для стимулирования внутреннего производителя.

Очевидно, второй сценарий является предпочтительным, поскольку он работает на бизнес и экономику: здесь есть компании, которые создают рабочие места, участвуют в глобальной мировой экономике, могут привлекать капитал, и это будет способствовать развитию фондового рынка и т.д.

Конечно, правительство должно сделать еще несколько шагов для стимулирования возобновляемой энергетики. Самое важное - уверенность инвесторов в том, что льготы, которые им предоставляются, долгосрочные, а не на год или два. Эффективным шагом стало бы создание при правительстве рабочей группы из украинских и международных компаний, работающих в "зеленой" энергетике, которые бы разрабатывали механизмы стимулирования и популяризации этой сферы.

В Украине много молодых людей с хорошим техническим образованием, природные ресурсы, «зеленый» тариф, на носу Евро-2012 - все эти вещи очень редко совпадают в один момент в одной стране. Украина сейчас имеет возможность занять свою нишу на рынке, где прогнозируют долгосрочный бум, как в свое время было с компьютерами, ведь со временем «зеленая» энергетика станет огромным рынком, и Украины может откусить хороший кусок мирового пирога.

Джон Макки Квин (для УНИАН)

ДОСЬЕ: Управляющий директор компании Jaspen Capital Partners Джон Макки Квин имеет 15-летний опыт работы в финансовом секторе.

В 2006 г. Д. Квин присоединился к команде International Environmental Trading Group на позиции старший вице-президент, а затем занял должность исполнительного директора в Anemone Group, специализирующаяся на товарном брокеридже. В 2008 г. он переехал в Украину, где возглавил подразделение Anemone Group по Центральной и Восточной Европе, а также был назначен официальным советником Государственного агентства экологических инвестиций в Украине с 2008 по 2010 г. До присоединения к Jaspen Capital Partners, Д. Квин работал директором и председателем группы международных продаж Phoenix Capital. Он также работал в Capitol Hill при государственном комитете США по финансовому мониторингу при администрации президента Клинтона.