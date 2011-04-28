НКРЭ утвердила «зеленый» тариф для компании «Гидроэнергия-1»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила «зеленый» тариф для компании ООО «Гидроэнергия-1», эксплуатирующей Мазуривскую ГЭС (Винницкая обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании комиссии.

Как сообщил в ходе рассмотрения вопроса представитель компании, номинальная установленная мощность Мазуривской ГЭС составляет 200 кВт, фактическая – 140 кВт, здание ГЭС было взято компанией в аренду с последующим проведением реконструкции.

Объем инвестиций составил порядка 1,1 млн. грн., которые компания планирует окупить в течение 4 лет.

"Гидроэнергия-1" планирует продавать электроэнергию на Оптовый рынок. При этом, по данным НКРЭ, себестоимость производимой на мощностях ГЭС электроэнергии на сегодняшний день составляет 49,06 коп. за кВт/ч при установленном для малых ГЭС «зеленом» тарифе на май на уровне 90,08 коп. за кВт/ч.