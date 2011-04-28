Днестровская ГАЭС заработает на полную мощность не раньше 2017 года – ОГА

Днестровская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС, Новоднестровск, Черновицкая обл.) начнет работать на полную мощность в 2017 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления инфраструктуры и туризма Черновицкой облгосадминистрации Дмитрий ПАВЕЛ.

По его словам, в настоящее время продолжается активная фаза пуска первой очереди – трех гидроагрегатов. Первый гидроагрегат был запущен 22 декабря 2010 года, прошел все тестовые показатели и активно работает.

«Когда будут работать все 7 гидроагрегатов, это будет мощнейшая гидроэлектростанция в мире», – подчеркнул Д.ПАВЕЛ.

По его данным, что уже ведутся строительные работы по сооружению второго гидроагрегата, запуск которого планируется в 2012 году, а на 2013 год намечен пуск третьего гидроагрегата, с началом функционирования которого полноценно заработает первая линия Днестровской ГАЭС.

В состав мощного энергетического комплекса входит Днестровская гидроэлектростанция ГЭС-1, вторая по мощностьи в гидроэнергетике Украины, а также ГЭС-2 на буферной плотине и уникальная по техническим решениям Днестровская гидроаккумулирующая электростанция.

Справка УНИАН. Днестровская гидроаккумулирующая электростанция мощностью 2268 Мвт (7 гидроагрегатов по 324 Мвт каждый) в генераторном режиме и 2947 Мвт – в насосном режиме должна обеспечить надежную работу атомных электростанций, позволит довести до нормативного уровня качество выработанной электроэнергии по частоте, существенно повысить надежность энергоснабжения и расширить экспортные возможности энергосистемы Украины.

С начала строительства по состоянию на 1 января 2011 года на объекте освоено 3 млрд. 741 млн. грн., в том числе в прошлом году – 306,630 млн. грн.