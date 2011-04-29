Тимошенко утверждает, что во время очной ставки с Дубиной их показания не расходились

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО утверждает, что во время очной ставки с экс-главой «Нафтогаза Украины» Олегом ДУБИНОЙ их показания не расходились.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью журналу «Фокус» (№ 17 от 29 апреля 2011 года).

«Когда у нас была очная ставка с Олегом ДУБИНОЙ, наши показания не отличались. Я сказала, что все директивы были подписаны мной, и ДУБИНА не имел права их не выполнить. И у него хватило мужества пойти против мафии», - сказала она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО, объясняя, каким образом О.ДУБИНА получал указания и от Президента Виктора ЮЩЕНКО, отметила, что компания «РосУкрЭнерго» пользовалось покровительством экс-Президента, а тот «в свою очередь, видимо пользовался их покровительством». «Поэтому «оттуда» могли быть только одни директивы: о защите частных интересов, а не интересов Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что В.ЮЩЕНКО не имел права отзывать О.ДУБИНУ с переговоров. «Он такого права не имел. Не мог и не должен был вмешиваться в работу исполнительной ветви власти. Но все было сделано для того, чтобы нарушить переговорный процесс и оставить «РосУкрЭнерго» в качестве посредника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-председателя НАК “Нафтогаз Украины” О.ДУБИНЫ в связи с газовыми соглашениями, заключенными 19 января 2009 года.

В начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов в 2009 году.

20 апреля состоялась очная ставка Ю.ТИМОШЕНКО с О.ДУБИНОЙ.