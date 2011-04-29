Украина через 30 дней сможет обжаловать газовые контракты

11:52, 29 апреля 2011
Энергетика
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Если стороны не урегулируют вопрос

Киев. 29 пареля. УНИАН. Через 30 дней истекает срок, в течение которого Киев и Москва должны урегулировать спорные вопросы по поставкам российского газа в Украину. Если стороны не придут к согласию - Украина получит право обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью обжаловать невыгодные для себя газовые соглашения, пишет ZN.ua.

В соответствии с газовым соглашением, подписанным между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года, все споры, которые стороны не смогут урегулировать путем переговоров в течение 30 дней с момента их возникновения, «будут окончательно разрешены путем арбитража в соответствии с регламентом Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма». Арбитражное решение будет окончательным и обязательным для обеих сторон.

Как сообщалось, официально переговоры о снижении цены на российский газ для Украины стартовали 28 апреля. Таким образом, если стороны не придут к согласию в течение 30 дней, Украина получит право обратиться в Стокгольмский арбитраж с целью обжаловать невыгодные для себя газовые соглашения.

Закон Швеции о контрактах предусматривает, что коммерческий контракт может быть признан недействительным, в частности, в случаях, если его заключили под давлением, или под принуждением, или в результате мошеннического обмана, или с использованием затруднительного положения другой стороны (в том числе с целью получения очевидно диспропорциональной выгоды), или если стороне контракта не было известно об определенных обстоятельствах при его заключении, с учетом которых несправедливо требовать выполнения такого соглашения.

Напомним, по итогам состоявшихся 28 апреля переговоров министра энергетики и уольной промышленности Украины Юрия БОЙКО и председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА было принято решение провести следующий раунд переговоров в середине мая 2011 года.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ в очередной раз заявил, что газового монополиста устраивает контракт с украинской стороной.

До подписания газовых соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» в январе 2009 года Украина импортировала газ из России по цене 179 долл. за тысячу кубометров. Газовые соглашения, заключенные в январе 2009 года, зафиксировали максимальную цену на российский газ для Украины в размере 450 долл. за тысячу кубометров.

После этого украинская сторона неоднократно заявляла о необходимости пересмотра формулы ценообразования на российский газ. В частности, по словам премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, справедливая цена на газ для Украины составляет 200 долл. за тысячу кубометров. «Газпром» отвечал на это, что не видит оснований для пересмотра формулы ценообразования.

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