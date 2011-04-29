Запрет на экспорт нефтепродуктов из России не приведет к дефициту в Украине – Азаров

Запрет на экспорт нефтепродуктов из России не приведет к дефициту в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня после совещания по развитию транспортных проектов в Киеве.

«Не приведет, потому что мы, во-первых, знали о том, что такое решение рано или поздно будет в России, заранее создали профицит топлива в стране. Ситуация держится под контролем правительства. Да, она сложная, потому что идет рост цен на нефть», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как отметил премьер, Украина значительную часть бензина ввозит из-за рубежа, и цены, по которым топливо реализуется у нас, диктуются мировыми ценами на нефть. «Все, что правительство могло сделать в части стабилизации цен, недопущения такого роста, как, к примеру, у стран-соседей, было сделано», – отметил он.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, на сегодня баланса светлых нефтепродуктов в стране «более чем достаточно».

Он также отметил, что Россия для Украины является не единственным поставщиком, ее поставки составляли 20-25% от общего объема импорта нефтепродуктов. «Это много, но все-таки не так много. Вот если бы она занимала 80-90%, может быть, была бы какая-то тревога, а так – тревоги нет», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что в Украине в марте на заправках продано больше бензина, чем в феврале, а в апреле прогнозируется рост на 11%.

По словам премьер-министра, также достаточными являются запасы дизельного и низкооктанового топлива на сельхозпредприятиях.

В то же время Н.АЗАРОВ, комментируя решение России, отметил, что так делать было нежелательно, «потому что есть договора, есть обязательства».

Напомним, вчера, 28 апреля, Министерство энергетики России и российские нефтяные компании приняли решение закрыть в мае экспорт нефтепродуктов с целью насыщения внутреннего рынка бензином.