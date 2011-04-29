Пересмотр газовых соглашений с Россией может привести к новому конфликту – политолог

Пересмотр газовых соглашений с Россией может привести к новому конфликту.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор центра политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Относительно пересмотра в арбитраже: односторонний пересмотр, выход из соглашений - что 2009 года, что харьковских - связан для нас с риском конфликта. Это может быть и новая газовая война или штрафные санкции», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он отметил, что если Украина будет подавать в арбитраж по поводу этих соглашений, то это нужно делать, только понимая, что это будет путем поиска компромисса с россиянами. «Односторонне эту проблему мы решить не можем. Наоборот. Мы можем нарваться на новые, серьезные экономическо-финансовые проблемы», - отметил политолог.