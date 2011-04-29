«Запорожьеоблэнерго» завершило квартал с чистой прибылью 12 млн. грн.

ОАО «Запорожьеоблэнерго» завершило январь-март 2011 года с чистой прибылью 12,072 млн. грн., тогда как по итогам аналогичного периода 2010 года чистый убыток компании составил 36,882 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, за указанный период компания увеличила чистый доход на 22,6% – до 1 млрд. 293,7 млн. грн., а валовую прибыль – в 10 раз, до 31,927 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Запорожьеоблэнерго» завершило 2010 год с чистым убытком в размере 232 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

«Запорожьеоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,150 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд ОАО «Запорожьеоблэнерго» составляет 44 млн. 840 тыс. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, на начало 2008 года 60,248% акций «Запорожьеоблэнерго» владела НАК «Энергетическая компания Украины», 16,52% – Bikontia Enterprises Limited, 12,3% – Lex Perfecta Limited (обе – Кипр).