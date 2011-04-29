Верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 повысили до 10 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельное топливо – до 9,60 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 29 апреля.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО призвал нефтетрейдеров с пониманием относиться к выполнению рекомендаций ЭАГ, отметив, что правительство выполнило свое обещание и снизило ставки акцизного сбора на нефтепродукты.

Участники договорились провести следующее заседание ЭАГ в середине мая.

Как ранее заявлял Ю.БОЙКО, ситуация, которая сложилась на рынке нефтепродуктов, требует от всех участников взвешенного подхода к ценообразованию на топливо.

«Мы внимательно наблюдаем за ценовой ситуацией на нефтяных рынках. Сегодня страны мира принимают меры для стабилизации цен на топливо и недопущения проявлений недобросовестной конкуренции на рынке. Бывают у государства сложные времена, сегодня наступил момент, когда нельзя использовать ситуацию с мировым ростом цен на нефть, для того, чтобы получать сверхдоходы, зарабатывая на гражданах Украины», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля т.г. ЭАГ повысила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельное топливо – до 9,45 грн./л.