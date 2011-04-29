«Киевэнерго» увеличило убыток в 1,7 раза

ПАО «Киевэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистый убыток в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 89,944 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период компания увеличила чистый доход на 23,4% – до 3 млрд. 708,94 млн. грн., а валовой убыток – в 19,8 раза, до 33,693 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль "Киевэнерго" в 2010 году составила 157,334 млн. грн. против убытка в 617 млн. грн. в 2009 году.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и котельных.

Контрольный пакет акций ПАО "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины". 38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).