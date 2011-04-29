За неделю цены на нефтепродукты выросли на 0,6%

С 22 по 29 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,5 – 0,7% (в среднем на 0,6%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 22 по 29 апреля средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

бензин А-80 – увеличились на 0,5% – с 9,34 грн./литр до 9,39 грн./литр;

бензин А-92 – увеличились на 0,5% – с 9,74 грн./литр до 9,79 грн./литр;

бензин А-95 – увеличились на 0,7% – с 10,05 грн./литр до 10,12 грн./литр;

дизельное топливо – увеличились на 0,6% – с 9,72 грн./литр до 9,78 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.