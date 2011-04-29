Остановка Мозырского НПЗ создает предпосылки для дефицита топлива в Украине – участник рынка

Остановка белорусского Мозырского нефтеперерабатывающего на плановый ремонт в мае-июне этого года может стать критичной для Украины и создать предпосылки для дефицита топлива.

Такое мнение высказал исполнительный директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Феликс ЛУНЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

По его информации, НПЗ России и Беларуси благодаря льготной цене нефти беспрецедентно нарастили экспорт своей продукции в Украину. В январе-апреле 2011 г. объем поставок нефтепродуктов из Таможенного союза составил 80% всего импорта топлива в страну. В марте доля светлых нефтепродуктов из Беларуси на украинском рынке достигла 40%, а дизельного топлива – 50% в общем объеме потребления. Украинские и европейские производители были вытеснены с рынка, что заставило первых существенно снизить объемы производства, а вторых – переориентироваться на другие направления.

«В этой ситуации остановка белорусского Мозырского НПЗ на плановый ремонт в мае-июне может стать критичной для Украины. Усугубляет ситуацию нестабильность на российском топливном рынке, в частности, планы по ограничению экспорта нефтепродуктов, что может привести к перебоям с поставками топлива из РФ. Эти факторы создают предпосылки для возникновения дефицита нефтепродуктов в Украине и, соответственно, для роста цен на бензины и дизельное топливо», – сказал он.

При этом, добавил Ф.ЛУНЕВ, очевидно, что ситуацией пытаются воспользоваться недобросовестные трейдеры. Уже сейчас подконтрольные им эксперты готовят почву для спекулятивного повышения цен, выступая с заявлениями в прессе об отсутствии оптового предложения нефтепродуктов украинского производства на внутреннем рынке и необходимости резкого повышения розничных цен. Эта информация не соответствует действительности, к примеру, топливо Лисичанского НПЗ стабильно поступает на рынок.

«В этом контексте считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что единственным способом стабилизировать местный рынок нефтепродуктов и ценовую ситуацию, остается поддержка собственной нефтеперерабатывающей отрасли. В мае субсидиарное преимущество заводов Таможенного союза вырастет до 203 долларов на тонне, и есть предпосылки для его дальнейшего роста в июне. Нет сомнений в том, что Мозырский НПЗ сразу после ремонтных работ продолжит экспансию на наш рынок, вытесняя не только украинских, но и европейских производителей. Поэтому украинские заводы не спешат заключать долгосрочные контракты на поставки нефти, и большая часть мощностей простаивает», – сказал он.

Также Ф.ЛУНЕВ отметил, что если правительство сейчас не использует инструменты для выравнивания конкурентной среды (импортные пошлины, квотирование, лицензирование и т.д.), то оно может опоздать с поддержкой нефтеперерабатывающей отрасли страны.

«Очень скоро может выясниться, что стабилизировать рынок, удерживать цены в пределах рекомендованного коридора, перерабатывать давальческую нефть для государственных интервенций будет некому. В таком случае политику для местного рынка будут диктовать спекулянты, уже сейчас открыто демонстрирующие, что не намерены идти навстречу украинскому потребителю. Государство должно определиться, какую модель развития рынка оно выбирает. Сделать это необходимо в самое ближайшее время с учетом национальных интересов и энергетической безопасности Украины», – подытожил топ-менеджер «ТНК-ВР Коммерс».