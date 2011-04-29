«Крымэнерго» увеличило прибыль в 2,8 раза

ПАО «Крымэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 24,686 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, за указанный период компания увеличила чистый доход на 14,5% – до 502,077 млн. грн., а валовую прибыль – в 1,8 раза, до 61,534 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Крымэнерго» завершило 2010 год с прибылью 23,558 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ». Еще 12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (г. Донецк).