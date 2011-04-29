НКРЭ сохранила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики сохранила на май предельные цены на газ для бюджетных организаций и учреждений, промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, на уровне апреля - 2 553,2 грн. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на решение, принятое в пятницу.

При расчете уровня предельных цен НКРЭ исходила из прогноза стоимости импортируемого природного газа во II квартале на уровне 296 долл. за тыс. куб. м. Также при пересмотре цен учитывалось колебание курса гривни к доллару.

Как сообщал УНИАН, на апрель НКРЭ повысила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников на 11,88% - до 2 553,2 грн за тыс. куб. м.