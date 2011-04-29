«Ужгородский Турбогаз» завершил первый квартал с убытком 2,4 млн. грн.

ОАО "Ужгородский Турбогаз", входящее в состав Холдинговой компании "АвтоКрАЗ", завершило январь-март т.г. с чистым убытком 2,432 млн. грн., тогда за аналогичный период 2010 года чистая прибыль составляла 0,413 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. «Ужгородский Турбогаз» увеличил чистый доход в 5,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 9,259 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации в 5,5 раза – до 10,600 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Ужгородский Турбогаз" входит в состав Холдинговой компании "АвтоКрАЗ" и является ведущим в Украине производителем оборудования для нефтегазового комплекса. Предприятием также освоен выпуск горнолыжных подъемников, изготавливаются различные товары народного потребления.

Продукция завода эксплуатируется на газодобывающих, газотранспортных, нефтедобывающих, металлургических предприятиях Украины, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и в других государствах.