«Кировоградоблэнерго» увеличило прибыль в 4,8 раза

ОАО «Кировоградоблэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 4,85 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 62,423 млн грн

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за указанный период компания увеличила чистый доход на 19,9% – до 231,133 млн. грн., а валовую прибыль – в 2,76 раза, до 58,95 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Кировоградоблэнерго» завершило 2010 год с чистой прибылью 31,954 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кировоградоблэнерго» является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Кировоградской области.

Уставный фонд компании составляет 29 млн. 844 тыс. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 94,002% акций «Кировоградоблэнерго» принадлежат компании V.C.Energy international N.V.