«Николаевоблэнерго» увеличило прибыль 16 раз

ОАО «Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» в январе-марте т.г. увеличило чистую прибыль в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 30,835 млн. грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период «Николаевоблэнерго» увеличило чистый доход на 11,9% – до 297,342 млн. грн., валовую прибыль – более чем в 3 раза, до 58,673 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Николаевоблэнерго» завершило 2010 год с чистой прибылью 2,767 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Энергоснабжающая компания «Николаевоблэнерго» является монопольным дистрибутором электроэнергии в Николаевской области.

Уставный фонд компании – 39 млн. 660 тыс. 469 грн., номинал акции – 0,25 грн.

Государству принадлежит 70% акций «Николаевоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». Еще 15,7802% принадлежит энергоснабжающей компании "Херсоноблэнерго", контролируемой группой VS Energy International N.V. (Нидерланды).