«Тернопольоблэнерго» завершило квартал с прибылью 9,3 млн. грн.

ОАО "Тернопольоблэнерго" в январе-марте 2011 года получило чистую прибыль в размере 9,28 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток компании составил 0,97 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, в указанный период компания увеличила чистый доход на 7,1% – до 136,22 млн. грн., а валовую прибыль - в 2,6 раза, до 23.62 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Тернопольоблэнерго» в 2010 году увеличило чистый убыток в 2,2 раза по сравнению с 2009 годом – до 11,746 млн. грн.

Справка УНИАН. Энергопоставляющая компания ОАО «Тернопольоблэнерго» – монополист по поставке и транспортировке электроэнергии в Тернополе и Тернопольской области.

50,999% акций компании владеет НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited, 15,1% – Larva Investments Limited.