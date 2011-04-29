«Одессаоблэнерго» сократило прибыль в 8,1 раза

ОАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» в январе-марте 2011 года сократило прибыль почти в 8,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 0,153 млн. грн.

Об этом сообщается в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за указанный период компания увеличила чистый доход на 20,1% – до 760,433 млн. грн., валовую прибыль – в 2,5 раза, до 122,472 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Одессаоблэнерго» по итогам 2010 года увеличило прибыль почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом – до 0,048 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии на территории Одесской области.

Уставный фонд ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» составляет 51 млн. 123,89 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» управляет ФГИУ. ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (Киев) владеет 47.96% акций компании. Еще 10,42% акций "Одессаоблэнерго" принадлежат Foster Group Management Inc. (Багамские острова).